Решить уравнение 2х3-х2+2х-1=0
Алгебра
Решить уравнение 2х3-х2+2х-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-2х+2х=0:3 2х=0 НЕТ КОРНЕЙ
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