Помоги решить один кг конфет стоит 98 р записать правила выражающее зависимость ??тоимости у (в руб) от массы х(в кг)
Алгебра
Помоги решить один кг конфет стоит 98 р записать правила выражающее зависимость ??тоимости у (в руб) от массы х(в кг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если один килограмм конфет стоит 98 рублей, то записать правило следует следующим образом:Возьмём Y за стоимость, Х за массуОстюда:Y = 98X (стоимость конфет равна их массе, умноженной на цену 1 кг.) 2.Подставим координаты в уравнение:3 = k*(-30)k = 3/(-30)K = 1/-10. или.
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