Артем тратит на дорогу до школы 15 мин,а до булочной 8 мин.На сколько больше времени тратит артем на дорогу до школы,чем на дорогу до булочной?

Математика

Артем тратит на дорогу до школы 15 мин,а до булочной 8 мин.На сколько больше времени тратит артем на дорогу до школы,чем на дорогу до булочной?

Автор: Гость