Артем тратит на дорогу до школы 15 мин,а до булочной 8 мин.На сколько больше времени тратит артем на дорогу до школы,чем на дорогу до булочной?
Математика
Артем тратит на дорогу до школы 15 мин,а до булочной 8 мин.На сколько больше времени тратит артем на дорогу до школы,чем на дорогу до булочной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-8=7 мин артем тратит
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