Помогите пожалуйста решить задачу найди правило, по которому записаны три числа в каждой рамке. запиши в окошки нужные числа. 8,5,9. 9,6,10. 13,10,14. 10,7,....... .......,9,........

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу найди правило, по которому записаны три числа в каждой рамке. запиши в окошки нужные числа. 8,5,9. 9,6,10. 13,10,14. 10,7,....... .......,9,........
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Гость:
10,7,11. 12,9,13. мне кажется так
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