Помогите пожалуйста решить задачу найди правило, по которому записаны три числа в каждой рамке. запиши в окошки нужные числа. 8,5,9. 9,6,10. 13,10,14. 10,7,....... .......,9,........

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу найди правило, по которому записаны три числа в каждой рамке. запиши в окошки нужные числа. 8,5,9. 9,6,10. 13,10,14. 10,7,....... .......,9,........

Автор: Гость