В магазин привезли 84 кг сахара,в первый день продали 32 кг,а во второй день продали 18 кг сахара.Сколько кг сахара осталось?
Математика
В магазин привезли 84 кг сахара,в первый день продали 32 кг,а во второй день продали 18 кг сахара.Сколько кг сахара осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+18=50 кг продали за два дня 2) 84-50=34 кг осталось
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