В магазин привезли 84 кг сахара,в первый день продали 32 кг,а во второй день продали 18 кг сахара.Сколько кг сахара осталось?

Математика

В магазин привезли 84 кг сахара,в первый день продали 32 кг,а во второй день продали 18 кг сахара.Сколько кг сахара осталось?

Автор: Гость