Как получить число 5 из 4-х троек используя только знаки сложения, вычитания и скоб??и
Математика
Как получить число 5 из 4-х троек используя только знаки сложения, вычитания и скоб??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+3)-3:3=5 ................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130м. Чему равна площадь этого уча...
Английский язык
Use the articles a or the where necessary. 1)It takes us 15 minutes to get to____school. 2)They left ____Moscow for ___Paris ten days ago. 3)It ...