ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ СОЧИНИТЬ ОДУ ПРО ЛЕРМОНТОВА уже 2 часа парюсь с этим,не получается( желательно чтобы начиналось так: О,вы... помогите пожалуууйста 5-6 строчек

Литература

ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ СОЧИНИТЬ ОДУ ПРО ЛЕРМОНТОВА уже 2 часа парюсь с этим,не получается( желательно чтобы начиналось так: О,вы... помогите пожалуууйста 5-6 строчек

Автор: Гость