Помогитека пожалуйста....

Математика
Помогитека пожалуйста....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 )  6/(3/5)=6*5/3=10 лет - продолжительность жизни зайца 2)  12:3*20=80 т - свеклы нужно переработать  3)  380*5/2= 950 км - наибольшая удаленность
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