Помогитека пожалуйста....
Математика
Помогитека пожалуйста....
Ответ(ы):
Гость:
1 ) 6/(3/5)=6*5/3=10 лет - продолжительность жизни зайца 2) 12:3*20=80 т - свеклы нужно переработать 3) 380*5/2= 950 км - наибольшая удаленность
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