Радиус круга 3см.Найди длину круга и площадь круга,обмеженого этим кругом, взявший п=3,14
Математика
Радиус круга 3см.Найди длину круга и площадь круга,обмеженого этим кругом, взявший п=3,14
Ответ(ы):
Гость:
6.28*3=18,84-см длина окружности
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