Из чего можно заключить, что газ производит одинаковое давление по всем направлениям?
Физика
Из чего можно заключить, что газ производит одинаковое давление по всем направлениям?
Ответ(ы):
Гость:
0 метров над уровнем моря-давление везде около 100 000 паскалей. На высоте 8 000 метров давление гораздо ниже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Математика
Математика
За 6 часов собрали 40% имеющихся огурцов. За какое время смогут собрать остальные огурцы если будут работать с той же производительностью. Если смо...