Из чего можно заключить, что газ производит одинаковое давление по всем направлениям?

Физика
Из чего можно заключить, что газ производит одинаковое давление по всем направлениям?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0 метров над уровнем моря-давление везде около 100 000 паскалей. На высоте 8 000 метров давление гораздо ниже
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