Слон съедает в день 50кг сена, а жираф 24кг. Сколько кг сена нужно привезти в зоопарк, чтобы его хватило слону и жирафу на неделю? Сколько обратных задач можно составить к данной задаче?

Математика

Слон съедает в день 50кг сена, а жираф 24кг. Сколько кг сена нужно привезти в зоопарк, чтобы его хватило слону и жирафу на неделю? Сколько обратных задач можно составить к данной задаче?

Автор: Гость