Слон съедает в день 50кг сена, а жираф 24кг. Сколько кг сена нужно привезти в зоопарк, чтобы его хватило слону и жирафу на неделю? Сколько обратных задач можно составить к данной задаче?
Математика
Слон съедает в день 50кг сена, а жираф 24кг. Сколько кг сена нужно привезти в зоопарк, чтобы его хватило слону и жирафу на неделю? Сколько обратных задач можно составить к данной задаче?
Ответ(ы):
Гость:
50•7=350 24•7=168 350+168=518
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