Разбор как часть речи. Солнце

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Разбор как часть речи. Солнце
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)Солнце — имя существительное, так как обозначает предмет.  Нач. форма-солнце  Постоянные признаки:  1)нарицательное;  2) неодушевлённое;  3)средний род  4)2 склонение  Непостоянные признаки:  1)именительный падеж;  2) единственное число.  Имя существительное «солнце» выполняет функцию подлежащего ( подчеркнуть это слово одной чертой )
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