Разбор как часть речи. Солнце
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Разбор как часть речи. Солнце
Ответ(ы):
Гость:
2)Солнце — имя существительное, так как обозначает предмет. Нач. форма-солнце Постоянные признаки: 1)нарицательное; 2) неодушевлённое; 3)средний род 4)2 склонение Непостоянные признаки: 1)именительный падеж; 2) единственное число. Имя существительное «солнце» выполняет функцию подлежащего ( подчеркнуть это слово одной чертой )
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