В какой строке все слова пишутся с буквой а ? А. прочит..нный, леч..щий, услыш..л, зам??ч..нный Б.знач..щий, обиж..нный,придум..в,выслуш..в В.слыш..щий, дыш..щий, увенч..нный,вскоп..ва Г. потуш..нный, оседл..нный
Русский язык
В какой строке все слова пишутся с буквой а ? А. прочит..нный, леч..щий, услыш..л, зам??ч..нный Б.знач..щий, обиж..нный,придум..в,выслуш..в В.слыш..щий, дыш..щий, увенч..нный,вскоп..ва Г. потуш..нный, оседл..нный
Ответ(ы):
Гость:
Правильный вариант В
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