Прочитайте. Голова морского конька точь-в-точь как у сказочного Конька-горбунка. 2. Крик горбатого кита громче,чем звук реактивного. самолёта при взлёте . 3. Тело электрического ската lt;lt;накапливаетgt;gt; электричество. Мор...

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Прочитайте. Голова морского конька точь-в-точь как у сказочного Конька-горбунка. 2. Крик горбатого кита громче,чем звук реактивного. самолёта при взлёте . 3. Тело электрического ската lt;lt;накапливаетgt;gt; электричество. Морское животное пускает его в ход во время охоты и опасности.. . 4. Зубастые кашалота считают прекрасным наряльщиком: он может нырнуть вглубь на целый километр. Объясните, каким способом можно определить падеж имён прилагательных в выделенных словосочетаниях. Укажите падеж выделенных имён прилагательных. Выделите их окончания.

Автор: Гость