Почему мышцы ног массивнее мышц рук
Биология
Почему мышцы ног массивнее мышц рук
Ответ(ы):
Гость:
Да потому что мы больше работает ногами чем руками.Сколько ты ходишь на ногах,сколько стоишь,они практически постоянно в нагрузке и движении
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