Каким словом можно заменить слово дом (коттеджи,поместья,пентхаузы не подходят)

Русский язык
Каким словом можно заменить слово дом (коттеджи,поместья,пентхаузы не подходят)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хата,Изба.Это на подобие дома только старинные слова.И ещё землянка дом с крышей на землёй.
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