Полжалуйста помогите мне решить номер 1 .Если вы не можете прочитать что написано ??ам надо прочитать выражение числовым значением на нуль.

Математика
Полжалуйста помогите мне решить номер 1 .Если вы не можете прочитать что написано ??ам надо прочитать выражение числовым значением на нуль.
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Автор: Гость
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Гость:
Вот это нужно подчеркнуть 3*0 0*3 0:3
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