Полжалуйста помогите мне решить номер 1 .Если вы не можете прочитать что написано ??ам надо прочитать выражение числовым значением на нуль.

Математика

Полжалуйста помогите мне решить номер 1 .Если вы не можете прочитать что написано ??ам надо прочитать выражение числовым значением на нуль.

Автор: Гость