В классе 35 учеников , изних20 посещают математический кружок , 11 -кружок" умелые руч??и", а 10 - не посещают кружки. Сколько " математиков " посещают кружок " умелые ручки".?
Математика
В классе 35 учеников , изних20 посещают математический кружок , 11 -кружок" умелые руч??и", а 10 - не посещают кружки. Сколько " математиков " посещают кружок " умелые ручки".?
Ответ(ы):
Гость:
1) 35-10=25 (уч) - посещают кружки. 2) 25-20=5 (уч) - не математики. 3) 11-5=6 (м) - посещают кружок "умелые ручки". Ответ: 6 математиков.
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