В классе 35 учеников , изних20 посещают математический кружок , 11 -кружок" умелые руч??и", а 10 - не посещают кружки. Сколько " математиков " посещают кружок " умелые ручки".?

Математика

В классе 35 учеников , изних20 посещают математический кружок , 11 -кружок" умелые руч??и", а 10 - не посещают кружки. Сколько " математиков " посещают кружок " умелые ручки".?

Автор: Гость