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Биология
Помогити Пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная. 2. Низкое колебание температур, малое количество света, кислорода, высокая плотность среды. 3. Наземно-воздушная среда имее низкую плотность среды, резкое колебание температур, самое высокое количество видов организмов. 4. Биокосное вещество биосферы 5. Растения с помощью корня поглощают воду и минеральные соли из почвы, а так же удерживают себя в почве им же. 6. Высокая плодовитость, упрощенная организация, отсутсвие органов чувств, наличие специальных приспособлений(крючки, присоски, плотная оболочка. 7. Аскарида, печеночный сосальщик, бычий цепень. 8. Нет.
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