Помогити просто осень надо Задача Андрей едит на велосипеде со скоростью 200м/мин Сергей идёт ему навстречу со скоростью 80м/мин . Через сколько минут они встретятся ,если сейчас расстояние между ними 1 км 400м
Математика
Помогити просто осень надо Задача Андрей едит на велосипеде со скоростью 200м/мин Сергей идёт ему навстречу со скоростью 80м/мин . Через сколько минут они встретятся ,если сейчас расстояние между ними 1 км 400м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200+80=280 2)1400:280=5. Відповідь: через 5 минут.
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