Помогити просто осень надо Задача Андрей едит на велосипеде со скоростью 200м/мин Сергей идёт ему навстречу со скоростью 80м/мин . Через сколько минут они встретятся ,если сейчас расстояние между ними 1 км 400м

Математика

Помогити просто осень надо Задача Андрей едит на велосипеде со скоростью 200м/мин Сергей идёт ему навстречу со скоростью 80м/мин . Через сколько минут они встретятся ,если сейчас расстояние между ними 1 км 400м

Автор: Гость