Спишите слова вставляя пропущенные буквы .в скобкахнапиши проверочные слова.обозначь орфограммы Бежать ,ручной,листок,грибной,звонок,бегун,кричать,осенний
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Спишите слова вставляя пропущенные буквы .в скобкахнапиши проверочные слова.обозначь орфограммы Бежать ,ручной,листок,грибной,звонок,бегун,кричать,осенний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежать(бег), ручной(ручка), листок(лист), грибной(гриб), звонок(звон), кричать(крик), осенний(осень) Везде поставь ударение и подчеркни гласную без ударения А в последнем слове подчеркни 2 буквы н
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