Спишите слова вставляя пропущенные буквы .в скобкахнапиши проверочные слова.обозначь орфограммы Бежать ,ручной,листок,грибной,звонок,бегун,кричать,осенний

Русский язык
Спишите слова вставляя пропущенные буквы .в скобкахнапиши проверочные слова.обозначь орфограммы Бежать ,ручной,листок,грибной,звонок,бегун,кричать,осенний
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежать(бег), ручной(ручка), листок(лист), грибной(гриб), звонок(звон), кричать(крик), осенний(осень) Везде поставь ударение и подчеркни гласную без ударения А в последнем слове подчеркни 2 буквы н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст орфографического правила. В корне слова после буквы "..." Пишется "...", а не Ы
Ответить
Математика
В пункте проката 8 велосипед и 40 самокатов во сколько раз больше самокатов
Ответить
Русский язык
Галка села на забор выпиши словосочетания
Ответить
Литература
Хитрая лиса найти сравнение
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений -4x+3y=8 и 4x+5y=16
Ответить