Решите систему уравнений -4x+3y=8 и 4x+5y=16

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Две соседние строки уравнения нужно объединять в системы (1 и 2, 3 и 4, и т.д.)-4х + 3у = 84х + 5у = 16-4х + 3у = 8-4х = 5у - 165у - 16 + 3у = 8-4х = 5у - 168у = 24-4х = 5у - 16у = 3-4х = -1у = 3х = 0,25Ответ: (0,25;3)