Представти себя человеком феодального общества и напишите свои потребности Пожалуйста очень надо. Срочно.

Гость: Гость:

Например представим, что ты обычный крестьянин. Каждый час твой злой хозяин-феодал приходит к тебе на пашню, где ты на него работаешь за копейки, т.к. другого выбора у тебя как такового нету. Ты всё сделал как он и сказал, но он как всегда был недоволен и из-за этого он снизил тебе твою плату за труд. Но тебе не хочется этого всего, ты хочешь просто жить обычным человеком, работающим ремесленником, ну вот тебе повезло, армия твоей страны победила в битве на большом поле и поэтому стране присвоены ещё несколько километров земель, там поселились новые феодалы и т.к. ты уже давний крестьянин и хорошо работаешь, тебя берут на те земли, ты работаешь там, с тобой обращаются менее жёстко, а платят больше. Через месяц ты зарабатываешь неплохие деньги и идёшь на эти деньги учиться ремеслу. Твоя потребность на данный момент, это обучение. Потом ты выучившись, тебя берут на начального ремесленника, твоя цель, изготавливать посуду из глины. Ты зарабатываешь ещё денег, у тебя открывается круг потребностей, найти жильё, после приобретения жилья, ты понимаешь, что ты простой человек, а не просто раб. И после, ты начинаешь пополнять свои потребности в более удобной и красивой одежде, сытной еде, тепле, в свете, в мебели, в посуде и тд. Т.е. человек феодального общества имеет все нормальные человеческие потребности.