Срочно )))) физиологический критерии вида * кошка*.

Гость: Гость:

Кошка - типичный представитель семейства кошачьих. Она относится к хищникам, имеет удлиненное туловище и относительно невысокие ноги. На короткой шее посажена широкая, сравнительно короткая голова, хвост средней длины, волосяной покров равномерно покрывает туловище, шерсть короткая и гладкая. У искусственно выведенных пород кошек заметны иные своеобразные признаки в строении туловища, окрасе шерсти и др. Подробно об этом сказано в соответствующей главе. Пальцы На пальцах у кошки вгяжные когти. Кошка ступает на подушечки, расположенные на запястных костях, на нижнюю поверхность пальцев. Кошка регулярно точит когти о деревянные предметы (в домашних условиях), в естественных условиях - о деревья. Система дыхания и кровообращения В нее входят сердце, артерии, вены, капилляры, легкие с бронхами. Кровь снабжает питательными веществами организм кошки, распределяя в нем кислород и выводя продукты клеточного обмена и углекислый газ. В состав крови входят сыворотка крови, красные и белые кровяные тельца, тромбоциты, определяющие свертываемость крови. С системой кровообращения связана селезенка. Температура Температура тела домашней кошки достигает 38,0-39,5° С. Ее измеряют в толстой кишке медицинским или ветеринарным термометром. Температура тела котят и молодых животных выше, чем у взрослых. У взрослых особей и кастрированных животных температура тела приближается к нижнему пределу. Дыхание Количество вдохов и выдохов у здоровой кошки в спокойном состоянии и при нормальной комнатной температуре равняется 20-30 в минуту. При более высокой температуре в закрытом помещении или при движении количество вдохов-выдохов увеличивается, а в состоянии сна - снижается. Пульс Частота пульса кошки в нормальных условиях равна 110-130 ударам в минуту. Это значительно превышает частоту пульса человека. Частоту пульса можно определить при прослушивании сердца. У кошек при движении или у беременных самок она значительно выше. Нет причин для беспокойства, если, приложив руку к грудной клетке кошки, вы ощутите частые удары пульса. Слух У кошки отличный слух. Она улавливает интонацию голоса хозяина, что при общении с человеком имеет для нее гораздо большее значение, чем сами слова. У кошек достаточно широкий диапазон слуха (от 3000 до 45 000 Гц), у человека же - всего до 20 000 Гц. Сравнивая слух кошки и слух человека, можно сделать вывод, что в диапазоне тонов до 2000 Гц человек слышит так же хорошо, как кошка. Зрение Кошки отлично видят и днем и в сумерки. Их зрачки быстро реагируют на свет и в соответствии с освещенностью меняют форму - от щелевидной до круглой. Они способны куму пировать отраженные лучи. Угол зрения глаз кошки равен 205°. Кошка видит приблизительно в 6 раз лучше человека, но не различает некоторые цвета. В полной темноте она не видит, ориентируясь при помощи осязания и слуха. Органы осязания К органам осязания кошек относятся осязательные волоски, вибриссы и усы, расположенные над губами и над глазами и направленные в разные стороны. Они позволяют ориентироваться в полной темноте. Если лишить кошку осязательных волосков, она плохо ориентируется в пространстве. Обоняние У кошек по сравнению с собаками обоняние развито слабее, но лучше, чем у человека. Слепые новорожденные котята находят сосок матери при помощи обоняния. Если кошка не издает при течке типичных звуков (мяуканья), кот в поисках подруги с помощью органов осязания отыскивает ее по характерному запаху. Коты "метят" свою территорию мочой, которая имеет резкий неприятный запах. Вот еще пример: кошка трется головой о какойлибо предмет или о ногу человека - это означает, что она оставляет свой запах. По обеим сторонам головы (на щеках) у нее расположены специфические железы, выделяющие пахучее вещество. Кошек раздражают, а порой и привлекают некоторые чужеродные, специфические запахи, например запах валерианы, человеческого пота и т. д. Органы вкуса Вкусовые ощущения не имеют для кошки практического значения, но у нее на языке есть вкусовые сосочки, что помогает различать вкус пищи. Поэтому кошка разбирается в блюдах и предпочитает пищу, которая ей нравится. Известны кошки-гурманы, большие лакомки. Голос Кошка может издавать разнообразные звуки различной тональности, в которых, например, слепой музыкант с абсолютным слухом Марвин Кларк определял около 100 всевозможных звучаний, причем некоторые из них человеческое ухо не воспринимает. Кошачьи звуки чаще всего в обыденной жизни называют мяуканьем и мурлыканьем.