Cлова що є назвами старовинних речей домашнього вжитку

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Cлова що є назвами старовинних речей домашнього вжитку
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1.Глиняний посуд 2.Прачка 3. Глек 4. Гасова лампа 5. Мотальниця 6. Прядка 7. Кросни 8. Креденс 9. Скриня 10.Комод 11. Швейна машина 12.Прядильний верстат 13. Буфет
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