Сколько всего цифр потребуется чтобы пронумеровать 14 рисунков в альбоме начиная ?? номера 1
Математика
Сколько всего цифр потребуется чтобы пронумеровать 14 рисунков в альбоме начиная ?? номера 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 цифр потребуется чтобы пронумеровать 14 рисунков в альбоме начиная с номера 1
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