Перечислити і пояснити ознаки права

Право
Перечислити і пояснити ознаки права
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право це загальнообовязкова формально виражена система регулювання суспільних відносин встановлена і забезпечена державою,обумовлена рівнем розвутку суспільства.Праву притамані ознаки:нормативність,формальна визначеність,загальнообовязкові права,забезпеченість державного примусу,свідомо-вольовий характер права,системність,універсальність.
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