Помощь!!! Все окна в гостинной закрыты. Лицо под серой шляпкой закрыто пепельной вуалью. В обоих предложении слова "закрыты" и "закрыто" являются причастиями? Или одно из них прилагательное?

Русский язык
Помощь!!! Все окна в гостинной закрыты. Лицо под серой шляпкой закрыто пепельной вуалью. В обоих предложении слова "закрыты" и "закрыто" являются причастиями? Или одно из них прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в это  предложении оба слова "закрыты и закрыто" являются причастиями

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