Спиши вставляя пропущенные буквы.Выпиши словосочетания глагол+существительное.есть ли в этом тексте нераспространённые предложения назови их собака спала.Она лежала под сараем на сене.Корова захотела сена.Она просунула под сара...

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Спиши вставляя пропущенные буквы.Выпиши словосочетания глагол+существительное.есть ли в этом тексте нераспространённые предложения назови их собака спала.Она лежала под сараем на сене.Корова захотела сена.Она просунула под сарай голову,только ухватила клок сена.Собака зарычала и бросилась на неё.Корова отошла и сказала:Хоть бы сама ела,а то сама не есть и мне не даёт

Автор: Гость