Спиши вставляя пропущенные буквы.Выпиши словосочетания глагол+существительное.есть ли в этом тексте нераспространённые предложения назови их собака спала.Она лежала под сараем на сене.Корова захотела сена.Она просунула под сара...

Русский язык
Спиши вставляя пропущенные буквы.Выпиши словосочетания глагол+существительное.есть ли в этом тексте нераспространённые предложения назови их собака спала.Она лежала под сараем на сене.Корова захотела сена.Она просунула под сарай голову,только ухватила клок сена.Собака зарычала и бросилась на неё.Корова отошла и сказала:Хоть бы сама ела,а то сама не есть и мне не даёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол+сущ = грамматическая основа. А грамматическая основа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ловосочетанием! В этом тексте ЕСТЬ нераспространённое предложение. ВОТ ОНО : Собака спала.
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