Понаблюдай за окружающими тебя людьми и сделай вывод, какая дисциплина проявляет??я чаще - внешняя или внутренняя. Как ты думаешь, почему так происходит?
Обществознание
Понаблюдай за окружающими тебя людьми и сделай вывод, какая дисциплина проявляет??я чаще - внешняя или внутренняя. Как ты думаешь, почему так происходит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя. внешняя дисциплина неэффективна. убери её и человек будет нарушать ее. а от внутренней не убежишь. она судит тебя, мучает(совесть), знает все нарушения. . по-другому это называется воспитание.
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