Пони узнал,что утренняя зарядка приносит пользу для здоровья.помоги ему написать пять советов для твоих сверстников,решивших начинать свой день с утренней зарядки.

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Пони узнал,что утренняя зарядка приносит пользу для здоровья.помоги ему написать пять советов для твоих сверстников,решивших начинать свой день с утренней зарядки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Разминать все части тела 2)Подходить грамотно к выбору упражнений 3)Не забывать про прыжки 4) Позаботиться о своем питании после зарядки 5)По утрам полезен бег
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