Пони узнал,что утренняя зарядка приносит пользу для здоровья.помоги ему написать пять советов для твоих сверстников,решивших начинать свой день с утренней зарядки.
Другие предметы
Пони узнал,что утренняя зарядка приносит пользу для здоровья.помоги ему написать пять советов для твоих сверстников,решивших начинать свой день с утренней зарядки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Разминать все части тела 2)Подходить грамотно к выбору упражнений 3)Не забывать про прыжки 4) Позаботиться о своем питании после зарядки 5)По утрам полезен бег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика