Поочитайте Толковые каких фразеологизмов имеются здесь в виду?

Гость: Гость:

Данная ссора и выеденного яйца не стоит. Мой сосед родился в сорочке,он остался жив; мало того-на нем нет ни царапины после аварии.На этом молодом человеке свет клином не сошелся. 1)Филькина грамота. 2)Грести лопатой. 3)От горшка два вершка. 4)Тёртый калач. 5)Белые мухи. 6)Мутить воду