Поправте с запятыми. Мне нравится это место, я порекомендовал бы посетить его вс??м туристам.
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Поправте с запятыми. Мне нравится это место, я порекомендовал бы посетить его вс??м туристам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится это место, я порекомендовал бы посетить его всем туристам. Тут правильно расставлены знаки.
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Процитируйте афоризмы, включив цитаты в авторскую речь: Осмельтесь мыслить само??тоятельно. -Вольтер Нам нужно только то, что нам нужно. - Чехов
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