Процитируйте афоризмы, включив цитаты в авторскую речь: Осмельтесь мыслить само??тоятельно. -Вольтер Нам нужно только то, что нам нужно. - Чехов

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Процитируйте афоризмы, включив цитаты в авторскую речь: Осмельтесь мыслить само??тоятельно. -Вольтер Нам нужно только то, что нам нужно. - Чехов

Автор: Гость