Процитируйте афоризмы, включив цитаты в авторскую речь: Осмельтесь мыслить само??тоятельно. -Вольтер Нам нужно только то, что нам нужно. - Чехов

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Процитируйте афоризмы, включив цитаты в авторскую речь: Осмельтесь мыслить само??тоятельно. -Вольтер Нам нужно только то, что нам нужно. - Чехов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вольтер настаивал: " Осмельтесь мыслить самостоятельно". "Нам нужно то,что нам нужно ,"- утверждал Чехов.
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