Попробуйте объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же с??ова. Подсказкой тебе будет рисунки (Гриб,Грибы,Грибок)
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Попробуйте объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же с??ова. Подсказкой тебе будет рисунки (Гриб,Грибы,Грибок)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У однокоренных слов один и тот же корень, но эти слова могут отличаться друг от другом частью речи. ------------- Пример: Игра- существительное, а вот слово игрушечный- прилагательное, значит это однокоренное слово. ====================================================================== А слова, которые являются формой одного и того же слова не изменяются частью речи, но изменяются, например, по падежам, числам, родам и т. п. ------------- Пример: Лес, леса, лесу, о лесе- это все формы одного и того же слова.
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