Попробуйте объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же с??ова. Подсказкой тебе будет рисунки (Гриб,Грибы,Грибок)

Гость: Гость:

У однокоренных слов один и тот же корень, но эти слова могут отличаться друг от другом частью речи. ------------- Пример: Игра- существительное, а вот слово игрушечный- прилагательное, значит это однокоренное слово. ====================================================================== А слова, которые являются формой одного и того же слова не изменяются частью речи, но изменяются, например, по падежам, числам, родам и т. п. ------------- Пример: Лес, леса, лесу, о лесе- это все формы одного и того же слова.