Попробуйте определить, людей с каким темпераментом целесообразно выбрать для занятия следующих вакантных должностей в организации: • торговый представитель; • главный бухгалтер; • главный конструктор; • начальник отдела кад...

Гость: Гость:

Сангвиник- главный конструктор,начальник цеха. Холерик-торговый представитель. Флегматик-главный бухгалтер,заведующий архивом,начальник отдела кадров. Для меланхолика нет ничего подходящего. Лучше подбирать по дате рождения-по знакам Зодиака.