Попробуйте определить, людей с каким темпераментом целесообразно выбрать для занятия следующих вакантных должностей в организации: • торговый представитель; • главный бухгалтер; • главный конструктор; • начальник отдела кад...
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Попробуйте определить, людей с каким темпераментом целесообразно выбрать для занятия следующих вакантных должностей в организации: • торговый представитель; • главный бухгалтер; • главный конструктор; • начальник отдела кадров; • заведующий архивом; • начальник цеха.
Ответ(ы):
Гость:
Сангвиник- главный конструктор,начальник цеха. Холерик-торговый представитель. Флегматик-главный бухгалтер,заведующий архивом,начальник отдела кадров. Для меланхолика нет ничего подходящего. Лучше подбирать по дате рождения-по знакам Зодиака.
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