Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста

Русский язык

Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста

Автор: Гость