Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста

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Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом - домик, домичек.  Дом - домок. Дом - домишко  Дом - домина  Дом- домовина  Дом - домище  Дом - домовище,  Дом - домовник, домовница, домовничать, подомовничать  Дом - домой  Дом - домашний, домашность,  Дом - длмлвитый  Дом - бездомный,  бездомность
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