Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста
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Попробуйте самостоятельно составить словообразовательное гнездо от исходного с??ова дом. Проверьте себя по словообразовательному словарю. Помогите,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом - домик, домичек. Дом - домок. Дом - домишко Дом - домина Дом- домовина Дом - домище Дом - домовище, Дом - домовник, домовница, домовничать, подомовничать Дом - домой Дом - домашний, домашность, Дом - длмлвитый Дом - бездомный, бездомность
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