Порядок действий в примере (68:4+13):6+((85-28);3+72:(6•3)-11)•18-189 P.S ЗАДАНИЕ 570
Математика
Порядок действий в примере (68:4+13):6+((85-28);3+72:(6•3)-11)•18-189 P.S ЗАДАНИЕ 570
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)85-28 2)6•3 3)(85-28):3 4)(85-28):3+72 :-)
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