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Порівняйте числа a і b,якщо: 1)a-b=-3,8
Математика
Порівняйте числа a і b,якщо: 1)a-b=-3,8
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Гость:
А меньше б на 3,8_________
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