ПОМОГИТЕ! SOS!!!Русский язык, 6 класс. Нужно написать сообщение о словарях!
Русский язык
ПОМОГИТЕ! SOS!!!Русский язык, 6 класс. Нужно написать сообщение о словарях!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словари бывают разные например школьный , словарь образования слов, словарь Ожигова фразеологический словарь . Словарей в Росси много , они преднозачены для всего их более 100 тыс . и в каждом из них более 20000 слов . Словарь нужен на всякий случай жизни . Чтобы не допустить ошибку проще посмотреть в словарь а не чем годать .
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