Помогите закончить предложение.Я продложил думать

Русский язык
Помогите закончить предложение.Я продложил думать
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Автор: Гость
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Гость:
Я продолжил думать после короткой паузы
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