Помогите Задание- Тот, кто соревнуется- ... Тот, кто соревнуется-... Тот, кто упражняется- ... Образец- Тот, кто приближается-приближающийся По образцу нужно сделать

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Помогите Задание- Тот, кто соревнуется- ... Тот, кто соревнуется-... Тот, кто упражняется- ... Образец- Тот, кто приближается-приближающийся По образцу нужно сделать

Автор: Гость