Приведите к общему знаменателю дроби: 2/15 и 11/12 1/12 и 1/18 1/24 и 1/18 3/10,3/8 и 3/4 Все оче??ь чётко!!!!
Математика
Приведите к общему знаменателю дроби: 2/15 и 11/12 1/12 и 1/18 1/24 и 1/18 3/10,3/8 и 3/4 Все оче??ь чётко!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(12,15) = 60 и 2/15 = 8/60 и 11/12 = 55/60 НОК(12,18) = 36 и 1/12 = 3/36 и 1/18 = 2/36 НОК(18,24) = 72 НОК(4,8,10) = 40 и 3/10 = 12/40 и 3/8 = 5/40 и 3/4 = 30/40
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