В магазин привезли m кг картошки по 20 кг в мешке и n кг морковки по 30 кг в мешке. скол??ко мешков картошки и морковки привезли в магазин

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В магазин привезли m кг картошки по 20 кг в мешке и n кг морковки по 30 кг в мешке. скол??ко мешков картошки и морковки привезли в магазин

Автор: Гость