Какая из перечисленных горных пород является обломочной по происхождению? 1) гранит 2) базальт 3) кварцит 4) песок

География

Какая из перечисленных горных пород является обломочной по происхождению? 1) гранит 2) базальт 3) кварцит 4) песок

Автор: Гость