Здравствуйте, помогите пожалуйста перевести текст. БлагДарю

Гость: Гость:

Представьте себе жить в доме в форме раковины в Мехико есть дом, как это. Архитектор дома Хавьер Senosiain. Nautilus Дом есть дом молодой пары и их двое детей дом имеет два этажа и винтовые лестницы. Внутри есть гостиная, большая спальня, кухня и ванная комната. Есть растения в каждой комнате. В ванной комнате синий и желтый с небольшими окнами во всем мире. Это очень яркий. в гостиной есть трава ковер на полу, поток и окна различных цветов. снаружи есть красивый сад с деревьями. Дом сейсмостойкого, лп также дружественным к окружающей среде и имеет прекрасный вид на горы, это как Алиса в стране чудес!