Однозначеные слова имеют одно лексическое значение:ландышь,береза. многозначены?? два и более лексических значений;звезда язык,иглы.?
Русский язык
Однозначеные слова имеют одно лексическое значение:ландышь,береза. многозначены?? два и более лексических значений;звезда язык,иглы.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да , именно так. так же одно лексичиское значение : стул , дверь многозначные : ручка , резинка
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