СРОЧНО!ДАЮ 20 БАЛОВ! Номер 132.
Физика
СРОЧНО!ДАЮ 20 БАЛОВ! Номер 132.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что да так как футболист может ударить по мячу с разной силой
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