Сравнение операционных систем windows mac и Linux
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Сравнение операционных систем windows mac и Linux
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Linux лучше, на нем некогда не подцепить вирус...
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