Cоставити текс пiд назвою Осiнь прийшла щоб було в текстi чисте повiтря, рiзнокольоровi листя .холодний вiтер, сумний настрiй.
Українська мова
Cоставити текс пiд назвою Осiнь прийшла щоб було в текстi чисте повiтря, рiзнокольоровi листя .холодний вiтер, сумний настрiй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь. Різнобарвна, розмаїта. Спочатку вона пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова, холодна. Восени красиво. Листя на деревах постійно змінює колір, а згодом і зовсім опадає на землю, вистилаючи її м’яким килимом.Всюди цвітуть яскраві осінні квіти - айстри, жоржини, хризантеми. Після дощу в лісі багато грибів. На кущах спіють ягоди. У садах теж пора урожаю - стиглі яблука, груші, горіхи, виноград.Голими стоять дерева, часто дме сильний вітер, йде дощ. Холоднішає. Люди все більше поспішають сховатися в будинках і квартирах. З прощальними криками відлітають у вирій птахи. Відчувається, що скоро настане зима.
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